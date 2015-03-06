عاهل الاردن يزور بروكسل الاسبوع المقبل لبحث الحرب على الارهاب

يبدا عاهل الاردن الملك عبدالله الثانى الأحد المقبل زيارة الى بروكسل ثم ستراسبورج لبحث تطورات الاوضاع الاقليمية والحرب على الارهاب، على ما افاد الديوان الملكى فى بيان الجمعة.

ويستهل الملك الأحد "جولة عمل تشمل العاصمة البلجيكية بروكسل، ويلتقى خلالها كبار المسؤولين فى بلجيكا وحلف شمال الأطلسى (الناتو)، ثم مدينة ستراسبورغ الفرنسية حيث يلقى خطابا فى البرلمان الأوروبي".

وبحسب البيان يبحث العاهل الاردنى مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية" كما يلتقى أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج.

ويلقى الملك فى ستراسبورغ الثلاثاء المقبل خطابا امام البرلمان الأوروبى يركز على "التحديات التى تواجه المنطقة وفى مقدمتها الحرب على الإرهاب وجهود تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها".

ومن المقرر ان يلتقى الملك عددا من المسؤولين فى الاتحاد الاوروبي.