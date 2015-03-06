المعارضة الألمانية تطالب بمنح اللجوء للناشط السعودي رائف بدوي

طالب حزب الخضر المعارض الحكومة الألمانية بالعمل على تسهيل خروج المدون رائف بدوي من السعودية ومنحه اللجوء في ألمانيا من خلال استخدام العلاقات الاقتصادية بين البلدين كورقة ضغط من أجل مزيد من حقوق الإنسان في السعودية حسب ما ذكر موقع “دويتشه فيله”.

ودعت رئيسة الفريق البرلماني لحزب الخضر المعارض في البوندستاج كاترين جورينج ، إيكيرت وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل بمنح اللجوء للمدون السعودي رائف بدوي والذي صدر بحقه في السعودية حكم بعقوبة الجلد والسجن.

ودعته إلى القيام بذلك باسم “الحكومة الألمانية لتسهيل إمكانية مغادرته للسعودية”، على حد تعبير البرلمانية في حديث مع صحيفة لايبتسيجر فولكستسايتونج في عددها الذي يصدر غدا السبت.

وحكم على رائف البدوي بالسجن وبألف جلدة بتهمة “الإساءة للإسلام” ، وقد يحكم عليه بالإعدام في حال أعيدت محاكمته.

وأثارت هذه القضية استياء في العالم ووصفت الأمم المتحدة الحكم “بالوحشي وغير الإنساني”.

وبدوي مؤسس “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة” مع الناشطة سعاد الشمري، وحائز جائزة جمعية “مراسلون بلا حدود” للعام 2014 عن حرية التعبير، وأغلقت السلطات الموقع.