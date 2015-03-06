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“الإفتاء” تشيد بقرار نيويورك بإدراج عيدي الفطر والأضحى ضمن الإجازات في المدارس‎

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“الإفتاء” تشيد بقرار نيويورك بإدراج عيدي الفطر والأضحى ضمن الإجازات في المدارس‎ “الإفتاء” تشيد بقرار نيويورك بإدراج عيدي الفطر والأضحى ضمن الإجازات في المدارس‎

دار الإفتاء المصرية

أشادت دار الإفتاء المصرية بقرار عمدة ولاية “نيويورك” بالولايات المتحدة الأمريكية “بيل دي بلاسيو” بجعل يومي عيد الفطر وعيد الأضحى إجازة رسمية للمدارس الحكومية، مراعاةً للطلبة المسلمين الذين تبلغ نسبتهم 10% من طلبة المدارس العامة ومشاركةً لهم في تلك الأعياد.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها أن تلك الخطوة الإيجابية ترسخ لثقافة التعايش وقبول الآخر ونشر المحبة بين الناس، وتشجع المسلمين الذين يعتبرون جزءا من المجتمع الأمريكي على الإندماج في مجتمعهم.

ودعت دار الإفتاء المصرية بقية الولايات في أمريكا أن تحذو حذو ولاية “نيويورك”، ومن قبلها ولايات “ماساشوستس” و”فيرمونت” و”نيو جيرسي”، وتعميم عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى في جميع المدارس العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يبلغ عدد المسلمين فيها ما يقرب من 8 مليون نسمة بحسب هيئة الإحصاء السكاني للولايات المتحدة.

 

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