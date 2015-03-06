القبض على 3متهمين بحرق مقر النيابة العامة بديرمواس والكنيسة الكاثوليكية‎ بالمنيا

تمكنت أجهزة الامن بالمنيا ، من القبض على 3 متهمين لتورطهم في إقتحام وحرق مركز شرطة مغاغة ومبنى النيابة العامة بديرمواس والكنيسة الكاثوليكية بملوي فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب فض إعتصام رابعة.

تلقى اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بضبط متهم بمغاغة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 800 لسنة 2015 إدارى مكرر مركز مغاغة بشأن إقتحام مركز الشرطة.

وضبط متهم بديرمواس ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة القضية رقم 3529 لسنة 2013 إدارى مركز ديرمواس ، بشأن إقتحام النيابة العامة بديرمواس، كما تم القبض على متهم بملوى ، والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 2081 لسنة 2013 إدارى القسم بشأن إقتحام الكنيسة الكاثوليكية، خلال أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة عقب فض إعتصام رابعة.