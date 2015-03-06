وصول “103″ ألف طن قمح روسي ومواد صناعية لمينائي سفاجا والأدبية‎

أعلن عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء سفاجا بالأمس و إستقباله السفينة بوسيدون أكسبريس ، وعلى متنها 72 شاحنة ، و السفينة طابا و على متنها 49 شاحنة و 10 راكب، و السفينة نما أكسبريس و على متنها 61 شاحنة و 11 راكب.

كما يستعد الميناء اليوم لإستقبال السفينة وادى الكرم و على متنها 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات المتبعة لإنهاء تفريغ الشحنة ، كما يستقبل السفينة الحرية و على متنها 22 شاحنة و 3 راكب ، و يغادر الميناء السفينة نما أكسبريس و على 61 شاحنة و 10 راكب ، و السفينة طابا و على متنها 48 شاحنة و 9 راكب.

ويستعد ميناء الادبية اليوم لإستقبال السفينة ديسكفرى وعلى متنها 40081 طن كلينكر قادمة من شرق أسيا و السفينة أرك فورواردر و على متنها 100 شاحنة متجهة إلى ضبا كما يغادر الميناء السفينة سبيرو و على متنها 1000 طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن.

ويستعد ميناء السخنة اليوم لإستقبال السفينة سبيرو و على متنها 2 حاوية بوزن 1000 طن قادمة من ميناء الأدبية لاستكمال شحن 113 حاوية و تغادر الميناء اليوم متجهة إلى بورسودان.

ويشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و العبارة إيلة و على متنها 334 راكب ، منهم 45 معتمر، و 1 باص عمرة ، و 7 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة سينا، و على متنها 42 راكب و 37 شاحنة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس، و على متنها 53 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص ، كما يستقبل الميناء اليخت ويرل ويند و على متنه 20 سائح قادم من منطقة الغطس أبوالنحاس بالغردقة .

كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 115 سائح إلى و من الكنيسة ، يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة مسرة و على متنها 852 راكب و3 سيارة.

وشهد ميناء نويبع بالأمس وصول السفينة بريدج و على متنها 31 شاحنة ، و العبارة إيلة ، و على متنها 159 راكب منهم 89 معتمر ،و 2 باص عمرة ، و 6 شاحنة و السفينة سينا، و على متنها 252 راكب، منهم 45 معتمر، و 1 باص عمرة ، و 43 شاحنة ، كما غادر الميناء السفينة بريدج و على متنها 67 شاحنة خلال رحلتين و العبارة إيلة ، و على متنها 1122 راكب منهم 180 معتمر ، و 4 باص عمرة ، و 17 شاحنة و 3 سيارة ، و السفينة سينا و على متنها 17 راكب و 17 شاحنة .

وشهد ميناء الغردقة بالأمس مغادرة العبارة الرياض و على متنها 775 راكب و 40 سيارة .