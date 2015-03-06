مصرع طفل غرقًا انزلقت قدمه بإحدى الترع بسوهاج‎

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج من مركز شرطة طهطا من المدعو “محمد محمد سلامة سليمان” 42 عامل ويعمل عامل ، ويقيم دائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة ، ولـه إقامة أخري بناحية نجع حمد دائرة المركز بأنه أثناء قيام نجله.

الطفل “سيد محمد محمد سلامة” يبلغ عمره عاميين، باللهو علي حافة مجري مائي انزلقت قدماه وسقط بـه مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

و بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفـي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة ” إسفكسيا الغرق ” ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم “1669″ جنح المركز لسنة 2015 ، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.