أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع طفل غرقًا انزلقت قدمه بإحدى الترع بسوهاج‎

Google+ Print
مصرع طفل غرقًا انزلقت قدمه بإحدى الترع بسوهاج‎ مصرع طفل غرقًا انزلقت قدمه بإحدى الترع بسوهاج‎

أرشيفية

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج من مركز شرطة طهطا من المدعو “محمد محمد سلامة سليمان”  42 عامل ويعمل عامل ، ويقيم دائرة قسم إمبابة  بمحافظة الجيزة ، ولـه إقامة أخري بناحية نجع حمد  دائرة المركز بأنه أثناء قيام نجله.

الطفل “سيد محمد محمد سلامة” يبلغ عمره عاميين، باللهو علي حافة مجري مائي انزلقت قدماه وسقط بـه مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

و بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفـي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة ” إسفكسيا الغرق ” ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم “1669″ جنح المركز لسنة 2015 ، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا