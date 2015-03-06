إصابة 10 مواطنين خلال مشاجرة بالمراغه في سوهاج‎

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة بناحية الشورانية ، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز.

و بالفحص تبين وقوع المشاجرة بين كل من “حسين عرابي ربيعي أبو العلا” 24 عامل حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري،و”أسمهان علي أحمد عبد الوهاب” 32 عاما ربة منزل ، و”ربيعي سليمان ربيعي أبو العلا”58 عاما موظف، و”هاشم عرابي ربيعي” أبو العلا سن 52 عامل زراعي ، مصابين ” بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم “، والطفلة “سعادة رشاد أحمد حسن” 11 عاما طالبة مصابه ” بجرح بفروة الرأس وإشتباه كسر بالجمجمة “وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام.

وكان الطرف الثاني بالمشاجرة “السيد ميسرة أحمد” 29عاما حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري ، و”أحمد عبد الله أحمد” 17 عاما، طالب ،و”بخيتة البدري أحمد” 40 عاما ربة منزل،وأبو بكر صادق أحمد عبد الله 24 عاما حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري،و”بخيتة حمدي أحمد “سن 20 ربة منزل مصابين ” بجروح وكدمات متفرقة بالجسم “.

والطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة لهو الأطفال.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3288 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.