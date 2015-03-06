وزيرا الخارجية والموارد المائية يصلا القاهرة بعد المشاركة فى اجتماعات حوض النيل

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم ا قادما من الخرطوم وزيرا الخارجية سامح شكرى، والموارد المائية والرى حسام مغازى، بعد زيارة رسمية استغرقت 3 أيام ، للمشاركة فى اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية والرى ، لدول حوض النيل الشرقى الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكرت مصادر أمنية أنهما وصلا على الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم بعد المشاركة بالمؤتمر من أجل التشاور والتنسيق المستمر بين مصر ودول حوض النيل الشرقى.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري فى اجتماعات وزراء الخارجية أن وثيقة التوافق التي تم إنجازها بمفاوضات الخرطوم ، بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث بشأن سد النهضة الأثيوبي، تعد بداية لمزيد من التواصل والتعاون بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وقال شكري في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في الساعات الأولى من صباح اليوم بالخرطوم، في ختام اجتماعات ، وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث بشأن سد النهضة الأثيوبي ، وإن اتفاق اليوم سيساهم في وضع الإطار الفني والسياسي والعلاقة الثلاثية الوثيقة التي تخدم في النهاية خدمة ومصلحة شعوب الدول الثلاثة والتي نعمل جميعا من أجلها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المفاوضات التي أجريناها سواء في أديس أبابا أو الخرطوم اتسمت بالشفافية والإخلاص والانفتاح على مشاغل كل دولة إزاء الموضوعات ذات الأهمية وذات الطبيعة المعقدة في نفس الوقت، مؤكدا أن توافر الإرادة بين الدول الثلاث لتحقيق التوافق كان هو الركيزة التي سننطلق من خلالها إلى عمل شاق ومستمر حتى ترتقي العلاقات بين الدول الثلاث إلى تطلعات شعوبنا.