تنفيذ 723 حكمًا قضائيًا وضبط 1854 مخالفة مرورية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الامنى ، أسفرت عن تنفيذ نحو 723 حكما قضائيا ، وضبط 1854 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 47 دراجة بخارية بدون ترخيص.

تلقى اللواء اسامة متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 723 حكما قضائياً ، وضبط 1854 مخالفة مرورية ، وضبط 47 دراجة بخارية بدون لوحات.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 723 حكما قضائياً منها 3 قضايا جنايات ، و434 حبس جزئى و49 حبس مستأنف و160 غرامات جزئية و11 غرامات مستأنفة و66 مخالفات .