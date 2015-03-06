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أمن المنيا يكثف جهوده لضبط المتهمين باختطاف نجار بأبوقرقاص

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أمن المنيا يكثف جهوده لضبط المتهمين باختطاف نجار بأبوقرقاص أمن المنيا يكثف جهوده لضبط المتهمين باختطاف نجار بأبوقرقاص
تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا من جهودها لضبط المتهمين باختطاف نجار قبطى من أبو قرقاص، تم اختطافه على يد مجهولين وطلبوا فدية 3 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا بلاغا من أيمن ممدوح عبد الفتاح 24 سنة، سائق، ومينا كمال عبد الفتاح، 23 سنة، نجار من إحدى قرى أبوقرقاص يفيد قيام مجهولين بعضهم يحمل أسلحة نارية يستقلون سيارة بدون لوحات معدنية باختطاف ميلاد فتحى ناروز حال سيرهم بالسيارة رقم 71601 نقل المنيا قيادة الأول، وورد اتصال لأهليته لطلب فدية 3 ملايين جنيه فدية لإطلاق سراحة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1312 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة أبوقرقاص.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث بالتنسيق مع فرع الأمن العام ومن خلال خطة شاملة، وكشفت التحريات عن أن مرتكبى الواقعة "محمد م" 24 سنة، عاطل من ديرمواس، وسبق اتهامه فى 2 قضية و "ناصر ا" 35 سنة، عاطل من ديرمواس، وسبق اتهامه فى 10 قضايا و"عبد الناصر ع" 55 سنة، عاطل من أسيوط، وسبق اتهامه فى 22 قضية ومن خلال متابعة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والاتصالات لأهله لمساومتهم.

وبتضييق الخناق عليهم، وباستهدافهم فى عدة أكمنة قاموا بإطلاق سراح المختطف، حيث قال شقيقه إن أحد الأشخاص قام بالاتصال به وإخطاره بأن شقيقه المختطف متواجد بإحدى الطرق الفرعية بمركز ملوى، وبسؤال المختطف أقر بأنه لا يعلم شيئا عن شخصية خاطفيه.

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مصر 365