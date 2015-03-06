القبض على عاطل بحوزته 175 لفافة هيروين قبل ترويجها بالإسكندرية

أحبطت مباحث مكافحة المخدرات بالإسكندرية برئاسة العميد عصام رشدى، محاولة عاطل توزيع كمية من لفافات الهيروين على عملائه بالإسكندرية.

وردت معلومات لضباط القسم أكدتها التحريات تفيد قيام "مصطفى م م" 43 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم أول المنتزه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى مخدر الهيروين .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد " 175 " لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 160 جراما، ومبلغ 45 جنيهًا، وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم أول المنتزه.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.