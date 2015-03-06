تأثير الرياضة على جسم ودماغ التوأم يفوق العوامل الوراثية

• قوة تأثير ممارسة الرياضة

>نتائج جديدة كشفت عنها دراسة علمية أجريت مؤخرًا على التوائم المتماثلة فى فنلندا، ونشرت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى لصحيفة “Newyork Times”، حيث أفادت أن ممارسة الرياضة تؤثر على صحة الجسم والدماغ، وربما أكثر من العوامل الوراثية.

وقام الباحثون من جامعة جيفاسكيلا وغيرها من المؤسسات فى فنلندا، بتتبع 10 مجموعات من التوائم الذكور المتطابقين، وكان كل واحد منهم يمارس الرياضة بانتظام، فى حين الآخر لا.

وقام العلماء بقياس قدرة الرجال على التحمل، وتكوين الجسم، والحساسية للأنسولين، ومسح الدماغ لكل التوائم.

• فوائد ممارسة الرياضة للجسم كله

• فوائد ممارسة الرياضة للمخ

>وعند المقارنة، وجد الباحثون أن التوائم المستقرة أى الذين لم يمارسوا الرياضة بانتظام كانوا أقل قدرة على التحمل، وكانت لديهم نسب الدهون فى الجسم أعلى، وكانت لديهم أيضاً علامات على مقاومة الأنسولين، مما يشير إلى ظهور مشاكل فى التمثيل الغذائى لديهم.>وأضاف الباحثون، أن أدمغة التوائم الذين يمارسون الرياضة بانتظام ونشاط، كانت لديها المزيد من المادة الرمادية بشكل ملحوظ بالمقارنة بالتوائم المستقرة، وخصوصاً فى مناطق الدماغ الخاصة بالتحكم والتنسيق.

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