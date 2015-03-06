دراسة أمريكية: مضادات الاكتئاب تساعد فى استعادة وظائف القلب

كشف بحث جديد أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تساعد أيضا فى استعادة وظائف القلب بين مرضى قصور عضلة القلب.

وأوضحت الدراسة، التى أشرف عليها الباحثون بكلية الطب جامعة "تمبل" الأمريكية، أن تأثير ترميم قصور القلب بواسطة عقار "الباروكستين" المضاد للاكتئاب، لم يكن بسبب خصائصه المضادة للاكتئاب، بل نتيجة لدوره فى تثبيت أنزيم معين كأحد الآثار الجانبية للدواء.

وقال "والتر كوخ" أحد المشرفين على تطوير الأبحاث "إن النتائج التى تم التوصل إليها أظهرت أن الأطباء يمكن أن يصفوا مضادات الاكتئاب لمرضاهم الذين يعانون من الاكتئاب، إلا أنها تعمل أيضا على تحسين وظائف القلب".

وذكر فريق من الباحثين أنه عندما تتعرض عضلة القلب إلى التلف عن طريق النوبة القلبية، يحاول الجسم التعويض عن طريق فقدان قوة الضخ عن طريق زيادة مستويات الأدرينالين لزيادة معدل ضربات القلب، مما يؤدى إلى سلسلة من التعديلات غير القادرة على التأقلم، ليتضخم القلب ويصبح أقل قوة.

وقد أظهرت الدراسة، التى نشرت فى مجلة "العلوم الطب والحركة"، أنه خلال فترة الهجمة القلبية، تحرم أجزاء من عضلة القلب من الأوكسجين من خلال انسداد الدورة الدموية المتجهة إلى القلب ليتعرض للموت، فى الوقت الذى يدفع فيه بروتين GRK2المزيد من الأنسجة والخلايا إلى الموت، مما يؤدى إلى بقع وندبات على الأنسجة لتصبح غير قادرة على ضخ الدم فى أنسجة القلب ليتمدد.