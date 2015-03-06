هرمون جديد يساعد على علاج مرض السكر

دراسة أمريكية جديدة تكشف عن هرمون جديد فى جسم الإنسان يمكن استخدامه لخفض مستويات سكر الدم، وعلاج السمنة، وحرق السعرات الحرارية الزائدة.

الهرمون الجديد يعزز نشاط الأنسولين ويحسن مرض السكر

>وفقًا لموقع Time.com الإخبارى، فإن الباحثون كشفوا وجود هرمون يدعى MOTS-c ويعمل على زيادة حساسية الجسم للأنسولين بما يزيد من استهلاك الجسم لسكر الجلوكوز ويخفض مستوياته فى الدم بما يقلل الإصابة بالسكر، ويرفع من معدلات الحرق بما يخفض تخزين السعرات الحرارية فى صورة دهون، وهى آثار تشبه أثر ممارسة الرياضة على الأنسولين وسكر الدم والدهون.

الهرمون الجديد يعمل على زيادة استهلاك العضلات للجلوكوز

>قاد الدراسة بروفيسور بنهاس كوهين الأستاذ فى جامعة جنوب كاليفورنيا فى الولايات المتحدة، ويشرح أنه تم حقن الهرمون فى فئران التجارب، وكشف الباحثون، أنه يعمل على زيادة استهلاك الأنسجة العضلية للجلوكوز، ويمكن أن يفتح استخدامه بابًا جديدة لعلاج مرض السكرى، خاصة من النوع الثانى الذى تزيد فيه مقاومة الأنسولين.

يقول الخبراء، إن السمنة ومقاومة الأنسولين تؤدى إلى الإصابة بالسكرى من النوع الثانى، وهو النوع الذى يرتبط بالإصابة بمشاكل صحية عديدة، فى الأوعية الدموية بما قد يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية، ويمكن أن تساهم الرياضة وتعديل النظام الغذائى فى السيطرة على النوع الثانى من مرض السكر، وهذا الهرمون المكتشف حديثًا يمكن أن يؤدى دور الرياضة تمامًا فى السيطرة على المرض.

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