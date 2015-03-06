أستاذ عظام: "الجراحة" الحل الأمثل للانزلاق الغضروفى حال فشل العلاج

الانزلاق الغضروفى مشكلة يعانى منها العديد من الأشخاص، ويكون التدخل الجراحى الحل الأمثل فى بعض الحالات التى يفشل معها العلاج .

يقول الدكتور وائل قبطان أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بكلية الطب جامعة القاهرة إنه عند الإصابة بالانزلاق الغضروفى توجد بعض الحالات التى تتطلب التدخل الجراحى، وذلك عندما يفشل العلاج التحفظى سواء إذا كان فى صورة أدوية أو علاج طبيعى، وفى حال ظهور بعض الأعراض كضعف فى الأطراف السفلية وسقوط فى القدم.

وأضاف أستاذ جراحة العظام أن التدخل الجراحى فى علاج الانزلاق الغضروفى يتم بأمان، باستخدام المناظير مما يجعل الجراحة أسهل بكثير، مشيرا إلى أن المريض يمارس حياته بصورة جيدة، لافتا إلى أن العملية الجراحية قد تستغرق ساعة على الأقل ولا يوجد بعدها أى مضاعفات .

نصائح يتم اتباعها بعد عمليات الانزلاق الغضروفى :

>وأشار أستاذ جراحة العظام إلى أنه بعد إجراء التدخل الجراحى، توجد بعض النصائح، من الضرورى اتباعها ومنها، عدم الجلوس على الأرض، لأنها تزيد التحميل على الظهر، وتجنب العمل فى وضع منحنى، والابتعاد عن حمل أشياء ثقيلة، قد ينتج عنها حدوث مضاعفات وآلام فى الظهر مرة أخرى.

وأوضح أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أن إجراء العمليات الجراحية للانزلاق الغضروفى،قد يتسبب فى حدوث مضاعفات، فذلك ليس له أى أساس من الصحة، لأن العمليات الجراحية تطورت كثيرا ولا توجد لها أى مضاعفات.

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