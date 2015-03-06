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أعراض زيادة فرط الحركة لدى الأطفال

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أعراض زيادة فرط الحركة لدى الأطفال أعراض زيادة فرط الحركة لدى الأطفال
سلوك زيادة فرط الحركة عند الأطفال أحد السلوكيات التى تؤرق كثيرا من الأباء والأمهات، نتيجة المشاكل التى تنعكس عليهم جراء اتسام أطفالهم بممارسة هذه السلوك، حيث تصل معاناتهم لدرجة عدم القدرة على التعامل مع أبنائهم.

أعرض فرط الحركة لدى الأطفال

حول ذلك قالت مى رمزى أخصائية العلاج السلوكى، إن فرط الحركة أحد الاضطرابات التى تجعل الأطفال يمارسون سلوكا زائدا فى نشاطهم بصورة كبيرة ومتواصلة، كما يصاحب ذلك الاضطراب ظهور بعض السلوكيات على الطفل، والتى منها:

1)العدوانية.
>2)العصبية والانفعال.
>3)التشبث بالرأى، مما يجعل كثيرا من الآباء والأمهات يواجهون بعض المشاكل فى التعامل مع أطفالهم.

تعامل الآباء والأمهات الخاطئ مع الطفل مفرط الحركة

وأشارت الأخصائية إلى أن كثيرا من الآباء والأمهات يقومون بالتعامل بصورة خاطئة مع سلوك هؤلاء الأطفال، ويعتبرون أن جميع سلوكياته خاطئة وتنم على انحرافه سوكيا، مما يساهم فى استمراره ممارسة نفس السلوك من قبل الطفل، لذلك يجب عليهم التفكير فى كيفية التعامل السليم مع الطفل أو عرضة على أخصائى علاج سلوك.

تشخيص فرط الحركة

وأضافت أنه، لا يمكن تشخيص مرض فرط الحركة بشكل سليم وقاطع، قبل بلوغ الطفل عامه السادس أو السابع.

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