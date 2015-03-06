مناورات روسية فوق بحر “بارينتس” وصواريخ جديدة لمنظومة ” إس ــ 300 ف 4″

ذكرت المنطقة العسكرية الوسطى في روسيا أن مناورات تجري في بحر “بارينتس” شمال روسيا شاركت فيها أكثر من 40 طائرة مقاتلة اعتراضية روسية للتدريب على صد هجوم جوي لعدو افتراضي.

وأوضح بيان للمنطقة العسكرية المذكورة، نقلته وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية اليوم الجمعة أن “أكثر من 40 طائرة مقاتلة اعتراضية من طراز “ميج-31″ وقاذفة اعتراضية “سوخوي- 24 إم”، تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، شاركوا في التدريبات التكتيكية للتحليق في فضاء بحر بارينتس لتدريب الطيارين الروس على تدمير صواريخ وطائرات تابعة لعدو افتراضي.

ومن جهة أخرى قال مصدر بوزارة الدفاع الروسية لوكالة أنباء “تاس”: إن الجيش الروسي حصل على صواريخ بعيدة المدى، سيتم تزويد منظومات الدفاع الصاروخية “إس ـ 300 ف 4 ” بها، وأضاف أنه يجري حاليا إنتاج كميات كبيرة من هذه الصواريخ في أحد مصانع وزارة الدفاع الروسية.

يُذكر أن وحدات من منظومة الصواريخ ” إس ــ 300 ف 4 ” بدأت تدخل الخدمة في الجيش الروسي العام الماضي، حيث حصل الجيش الروسي على بطاريتين من هذه الأنظمة، والتي تعتبر أكثر فعالية وكفاءة من سابقاتها بـ 1.5-2.5 مرة.

أ ش أ