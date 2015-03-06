"التنمية المحلية": اعتماد المخططات الإستراتيجية لـ12 مدينة بـ8 محافظات

وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة لـ12 مدينة بـ8 محافظات، هى "البحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والفيوم وبنى سويف وأسيوط" .

وأعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أسماء المدن التى تم اعتماد المخططات الإستراتيجية لها، وتتضمن مدن "الدلنجات والرحمانية والمحمودية بمحافظة البحيرة، ومدينتى ناصر والواسطى بمحافظة بنى سويف، ومدينتى سرس الليان وتلا بمحافظة المنوفية، ومدينة الكردى بمحافظة الدقهلية، وكفر الزيات بمحافظة الغربية، والزقازيق بمحافظة الشرقية، والفيوم بمحافظة الفيوم، وساحل سليم بأسيوط".

وأكد "لبيب"، فى بيان له اليوم، أنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تنفيذ المخططات العمرانية والإستراتيجية للمدن، مما يساهم فى دعم الإدارة المحلية بقاعدة بيانات محدثة، وفى رفع كفاءة الأداء فى الإدارة المحلية والإسهام الجيد فى إدارة الأراضى والاستفادة من فرص الاستثمارات المتاحة وأساليب تمويلها، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمار، علاوة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم محدودى الدخل بالخدمات ودفع عجلة التنمية بتوفير فرص عمل جديدة.