تكثيفات أمنية بمحيط نقابة الصحفيين استعدادًا لانتخابات التجديد النصفى

كثفت قوات الأمن، صباح اليوم الجمعة، من تواجدها بمحيط نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، وذلك لتأمين العملية الانتخابية المقرر اجراءها على مقعد النقيب ومقاعد العضوية ومقاعد تحت السن.

ويذكر أن النقابة للصحفيين استعانت بما يقرب من 15 مستشارا من مجلس الدولة لمراقبة الانتخابات، بجانب 22 لجنة متواجدة بالمقر العام للنقابة بوسط القاهرة، في مقابل لجنة فرعية واحدة بمحافظة الاسكندرية.

ويتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباح اليوم حتى اكتمال النصاب القانوني وبعدها يبدأ التصويت.

وأسماء المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين لدورة مارس 2015 (مرتبة أبجديًا)

1. السيد محمد إبراهيم الإسكندراني(سيد الإسكندرانى)الجمهورية

2. ضياء يوسف رشوان أحمد ( ضياء رشوان ) الأهرام

3. طارق محمد درويش عواد ( طارق درويش ) الأحرار

4. طلعت هاشم محمد فرج ( طلعت هاشم محمد ) جريدة مصرالفتاة

5. محمد مغربى أحمد على ( محمد مغربى ) الشعب

6. يحيى محمد إبراهيم قلاش ( يحيى قلاش ) الجمهورية

وأسماء المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين لدورة مارس 2015 (مرتبة أبجديًا)

1. إبراهيم السيد إبراهيم ابو كيلة ( إبراهيم ابو كيلة) الجمهورية

2. أبو السعود محمد محمود عثمان ( ابو السعود محمد)المصري اليوم

3. ابو المعاطى سليمان محمد السندوبى(ابو المعاطى السندوبى) الاهالى

4. أحمد أحمد عبد الباقى أحمد أيوب ( أحمد أيوب ) دار الهلال

5. أحمد ناجى أحمد قمحة (أحمد ناجى قمحة ) الأهرام

6. العارف بالله محمد محمد طلعت (العارف بالله طلعت) أخبار اليوم

7. الهام محمد عبد العال سليمان ( الهام عبد العال) أخبار اليوم

8. أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد ( أيمن عبد المجيد ) روز اليوسف

9. بشير محمد العدل عبد اللطيف( بشير العدل) الأحرار

10. بهجت شحاتة محمد الوكيل( بهجت الوكيل) الجمهورية

11. جمال عبد المجيد محمد عبد المجيد( جمال عبد المجيد )صوت الامة

12. جمال فهمى حسين حسن ( جمال فهمى) العربي

13. حاتم زكريا حلمى محمود( حاتم زكريا) اخبار اليوم

14. حسين حسن احمد احمد الزناتى( حسين الزناتى) الاهرام

15. حسين عبد الحميد محمد عبد الحافظ( حسين عبد الحميد) الجمهورية

16. خالد طه ميرى عبد الرحمن( خالد ميرى ) اخبار اليوم

17. خالد ناجح محمود ابراهيم ( خالد ناجح ) دار الهلال

18. سامى حسنى حسن عفيفى ( سامى حسنى ) اخبار اليوم

19. سعد سليم محمد عفيفى ( سعد سليم ) الجمهورية

20. سلامة عبد الرحمن محمود حربى( سلامة حربى) الاهرام

21. شريف رشاد عارف حمدون ( شريف عارف) المصري اليوم

22. صلاح محمد على محمد عامر( صلاح عامر ) الاهرام

23. طلعت اسماعيل هاشم قاسم( طلعت اسماعيل) الشروق

24. عامر محمد تمام محمد ( عامر تمام) اخبار اليوم

25. عبد الجواد محمود عبد الجواد محمود ابوكب( عبد الجواد ابوكب) روز اليوسف

26. عبد الرءوف عبد المنعم عبد الرءوف خليفة ( عبد الرءوف خليفة)الاهرام

27. عزت احمد شعبان طلبه ( عزت شعبان ) أ . ش . أ

28. عصام عبد الحفيظ احمد رمضان ( عصام رمضان ) الاهرام

29. علاء محمود عبدالعال محمد الخضيرى ( علاء الخضيرى ) النهار

30. عمرو احمد محمد محمد الدردير ( عمرو الدردير ) الاهرام

31. عمرو منصور اسماعيل بدر ( عمرو بدر )الدستور

32. فاطمة على حسن على الحاج ( فاطمة الحاج ) الغد

33. محسن محمد هاشم محمد ( محسن هاشم ) الجيل

34. محمد المعتصم احمد محمد ( احمد محمد المعتصم) الوطن

35. محمد سعد عبد الحفيظ حسين ( محمد سعد عبدالحفيظ )الشروق

36. محمد شبانه عبد العزيز بدوى ( محمد شبانه ) الاهرام

37. محمد طاهر عبد المقصود أبو شعيشع ( محمد طاهر أبو شعيشع )

أخبار اليوم 38. محمد طلعت عبد الرحيم ابراهيم( محمد الصناديلى )

الجمهورية 39. محمد محمد محمد حسن المنايلى ( محمد المنايلى ) الجمهورية

40. محمد محمود السيد كشك ( محمد كشك ) دار الهلال

41. محمد يوسف ابراهيم يوسف ( محمد يوسف ) الدستور

42. محمد يوسف محمد ابراهيم( محمد يوسف ) الاهرام

43. محمود فؤاد متولى سلطان ( محمود سلطان ) الشعب

44. محمود كامل محمود بركات ( محمود كامل ) اخبار اليوم

45. مختار شعيب عبد الله ( مختار شعيب ) الاهرام

46. هانى عبد الرحمن عبد الرحمن عمارة ( هانى عمارة ) الاهرام

47. هشام فتحى مصيلحى الهلالى ( هشام الهلالي ) افاق عربية

48. هشام محمد محمد يونس ( هشام يونس ) الاهرام

49. ولاء سليمان الششتاوى الشيخ ( ولاء الشيخ) الدستور

50. يوسف شعبان احمد عبد ربه ( يوسف شعبان ) البديل

المراسل: شمس الدين مرتضى