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إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي لـ “4000″ إمرأة مصرية غدًا

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إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي لـ “4000″ إمرأة مصرية غدًا إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي لـ “4000″ إمرأة مصرية غدًا

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية

تعقد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مساء غد “السبت” مؤتمراً صحفياً لإعلان إنطلاق مشروع التمكين الاقتصادي لـ”4000″ امرأة مصرية من خلال 4 آلاف مشروع صغير، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية 250 قرية.

ويشارك في إطلاق المشروع أيضا الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة واحد من الناس وشركة كوكا كولا، ويأتي ضمن مشروع أكبر نطاقاً يطلق عليه “خمسة x عشرين” يهدف إلي تمكين خمسة ملايين امرأة بحلول عام 2020.

ويتحدث خلال المؤتمر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ، وزياد شيخ ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعمرو الليثي رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحد من الناس، وعمر مندور مدير عام شركة كوكا كولا.

ويقوم وزير التنمية المحلية بتكريم أول ثلاث سيدات مستفيدات من المشروع أثبتن نجاحهن، ويقدم الشركاء المزيد من المشروعات الصغيرة لبعض السيدات.

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