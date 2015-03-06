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"السكة الحديد": لجنة للتفتيش على المحطات ورفع تقارير لرئيس الهيئة

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"السكة الحديد": لجنة للتفتيش على المحطات ورفع تقارير لرئيس الهيئة "السكة الحديد": لجنة للتفتيش على المحطات ورفع تقارير لرئيس الهيئة
كلّف اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد، بتشكيل لجنة تضم ممثلى الفحص بالهيئة لإعداد تقارير عن حال محطات الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية، من خلال حملات تفتيشية مفاجئة.

وشمل تكليف رئيس هيئة السكة الحديد مرور هذه اللجنة بشكل فجائى على المحطات المختلفة، وإعداد تقارير عن حالة كل محطة وأداء العاملين بها ورفعها إلى رئيس الهيئة مباشرة، من أجل اتخاذ قرار حال إثبات تقصير أو مخالفات.


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