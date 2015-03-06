"الصيادلة":السماح لـ"الحكوميين" بالانتخاب بعد خصم الاشتراكات من حصة عملهم

حددت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، عدة ضوابط وتعليمات لضمان نزاهة وشفافية انتخابات النقابة العامة والنقابات الفردى، بمختلف محافظات الجمهورية الـ27، والمقرر لها صباح اليوم الجمعة، لافتة إلى إمكانية مشاركة الصيادلة الحكوميين بالتصويت حال تقديم ما يفيد خصم الاشتراكات من حصة عملهم، والتأكيد من شخصية العضو عن طريق "بطاقة الرقم القومى، جواز السفر، رخصة القيادة".

وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته، أن اللجنة اشترطت حضور العضو شخصيا للإدلاء بصوته، مشيرة إلى أن اختيار أقل أو أكثر من العدد المطلوب من المرشحين يبطل الصوت، مؤكدة أن بدء العملية الانتخابية من التاسعة صباحا، وحتى السابعة مساءً، عدا محافظة شمال سيناء يتم غلق الصناديق فى الخامسة مساء لبدء حظر التجوال، بالإضافة إلى السماح لغير المسددين من أعضاء كل نقابة فرعية بالانتخاب فى لجنة، خاصة بعد سداد اشتراكات النقابة العامة لعام 2014.

وتضمنت التعليمات أيضًا: "أنه فى تمام الساعة السابعة مساءً سيتم حصر الصيادلة المتواجدين داخل المقر الانتخابى، ويسمح لهم فقط بالإدلاء بأصواتهم، على أن يعلن نقيب الصيادلة نتيجة الانتخابات العامة والفرعية فى اجتماع الجمعية، المقرر عقده ظهر الجمعة 13 مارس الجارى".

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