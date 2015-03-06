"تموين القليوبية" تستعين بشرطة النجدة لتوزيع أسطوانات الغاز

أكد جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن البلطجية وتجار السوق السوداء وتأخر سيارات أنابيب البوتاجاز عن موعدها وراء ظاهرة أزمة الغاز بالقليوبية.

وأوضح السيد، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن إدارة التموين بمحافظة القليوبية بدأت الاستعانة بشرطة النجدة مع مفتش التموين لتوزيعها على المواطنين قبل السيطرة على حصة المستودع، وبيعها وتصريفها للبلطجية وتجار السوق السوداء.

شن حملات تموينية

>وأضاف وكيل وزارة التموين، أن أجهزة الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية شنت عدة حملات موسعة لضبط أسطوانات الغاز المهربة أسفرت عن تحرير محاضر لأصحاب 3 مستودعات قاموا بالتلاعب وحجب 750 أسطوانة بوتجاز من حصص المستودعات عن المواطنين، لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر.

وقال جمال السيد وكيل وزارة التموين، إنه تم تحرير محاضر لكل من "عبدالنبى.أ.ا." صاحب مستودع بمنطقة المصانع بشرق شبرا الخيمة، لتصرفه فى 230 أسطوانة منزلى وعبدالظاهر.ع.س، صاحب مستودع بقرية طنط الجزيزة بطوخ لتصرفه فى 320 أسطوانة تجارية ، سيد.م.س، صاحب مستودع بشبين القناطر لتصرفه فى 200 أسطوانة منزلى.

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