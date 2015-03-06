أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"تموين القليوبية" تستعين بشرطة النجدة لتوزيع أسطوانات الغاز

Google+ Print
"تموين القليوبية" تستعين بشرطة النجدة لتوزيع أسطوانات الغاز "تموين القليوبية" تستعين بشرطة النجدة لتوزيع أسطوانات الغاز
أكد جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية، أن البلطجية وتجار السوق السوداء وتأخر سيارات أنابيب البوتاجاز عن موعدها وراء ظاهرة أزمة الغاز بالقليوبية.

وأوضح السيد، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن إدارة التموين بمحافظة القليوبية بدأت الاستعانة بشرطة النجدة مع مفتش التموين لتوزيعها على المواطنين قبل السيطرة على حصة المستودع، وبيعها وتصريفها للبلطجية وتجار السوق السوداء.

شن حملات تموينية


>وأضاف وكيل وزارة التموين، أن أجهزة الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية شنت عدة حملات موسعة لضبط أسطوانات الغاز المهربة أسفرت عن تحرير محاضر لأصحاب 3 مستودعات قاموا بالتلاعب وحجب 750 أسطوانة بوتجاز من حصص المستودعات عن المواطنين، لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر.

وقال جمال السيد وكيل وزارة التموين، إنه تم تحرير محاضر لكل من "عبدالنبى.أ.ا." صاحب مستودع بمنطقة المصانع بشرق شبرا الخيمة، لتصرفه فى 230 أسطوانة منزلى وعبدالظاهر.ع.س، صاحب مستودع بقرية طنط الجزيزة بطوخ لتصرفه فى 320 أسطوانة تجارية ، سيد.م.س، صاحب مستودع بشبين القناطر لتصرفه فى 200 أسطوانة منزلى.

موضوعات متعلقة:

إصابة شخص فى انفجار اسطوانة غاز بعقار سكنى فى حلوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة