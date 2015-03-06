شركة مياه القاهرة: العاصمة لن تشهد أى أزمات فى الصيف المقبل

كشف المهندس محمد عبد الرحمن، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، عن أنه سيتم افتتاح توسعات محطة مياه العبور فى شهر إبريل المقبل، وذلك فى إطار استعدادت الشركة للصيف المقبل.

وأضاف المهندس محمد عبد الرحمن، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الطاقة الإنتاجية لهذه التوسعات 200 ألف متر مكعب يوميا، وستخدم مناطق القاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر والنهضة، لافتا إلى أن الصيف المقبل لن يشهد أزمة بالمياه نتيجة لافتتاح هذه التوسعات.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على صيانة الشبكات كافة داخل العاصمة، ومد التوصيلات اللازمة أو تغييرها، وذلك استعدادا للصيف المقبل، مشيرا إلى أن الشركة لن تقوم بأى صيانة أو تعزيزات للشبكات عقب نهاية الشهر الجارى، وأنه يتم حاليا الاستعداد للصيف المقبل.

وكانت شركة مياه القاهرة قد أجرت صيانة لعدد من الشبكات فى مناطق حلوان والمعادى ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وذلك لتطهير الشبكات وتعزيز المناطق التى فى حاجة لمد مواسير جديدة بها.

"القابضة للمياه" توقع اتفاقية لتركيب حنفيات حريق فى 3 محافظات