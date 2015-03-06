أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شركة مياه القاهرة: العاصمة لن تشهد أى أزمات فى الصيف المقبل

Google+ Print
شركة مياه القاهرة: العاصمة لن تشهد أى أزمات فى الصيف المقبل شركة مياه القاهرة: العاصمة لن تشهد أى أزمات فى الصيف المقبل
كشف المهندس محمد عبد الرحمن، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، عن أنه سيتم افتتاح توسعات محطة مياه العبور فى شهر إبريل المقبل، وذلك فى إطار استعدادت الشركة للصيف المقبل.

وأضاف المهندس محمد عبد الرحمن، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الطاقة الإنتاجية لهذه التوسعات 200 ألف متر مكعب يوميا، وستخدم مناطق القاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر والنهضة، لافتا إلى أن الصيف المقبل لن يشهد أزمة بالمياه نتيجة لافتتاح هذه التوسعات.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على صيانة الشبكات كافة داخل العاصمة، ومد التوصيلات اللازمة أو تغييرها، وذلك استعدادا للصيف المقبل، مشيرا إلى أن الشركة لن تقوم بأى صيانة أو تعزيزات للشبكات عقب نهاية الشهر الجارى، وأنه يتم حاليا الاستعداد للصيف المقبل.

وكانت شركة مياه القاهرة قد أجرت صيانة لعدد من الشبكات فى مناطق حلوان والمعادى ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وذلك لتطهير الشبكات وتعزيز المناطق التى فى حاجة لمد مواسير جديدة بها.

"القابضة للمياه" توقع اتفاقية لتركيب حنفيات حريق فى 3 محافظات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365