هيئة الثروة الحيوانية: شحن 18 ألف رأس أبقار قادمة من أوروجواى

قال الدكتور جمال ظاظا، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه تم بدء شحن 18 ألفا و500 رأس من الأبقار الحية قادمة من دولة أوروجواى، تصل عبر ميناء الإسكندرية، الأسبوع المقبل، من خلال لجان بيطرية للإشراف على الشحن العجول، وهى الدفعة السابعة والأخيرة، ضمن صفقة الحيوانات التى قدمتها الإمارات العربية المتحدة هدية لمصر بإجمالى 100 ألف رأس ماشية واردة من دولتى البرازيل وأوروجواى، منها للذبيح الفورى والتربية وعجلات عشار لإنتاج الألبان، ليصل إجمالى الشحنات بالمحاجر لـ100 ألف رأس ماشية.

وأكد"ظاظا"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شحنة الأبقار الأخيرة هدية الإمارات لمصر يتم طرح جزء منها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاك، والباقى للتربية وتخضع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى، طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية البيطرية المصرية.

من جانبه أضاف الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محاجر الهيئة استعدت لاستقبال الدفعة الأخيرة لشحنات الأبقار هدية الإمارات لمصر، وذلك بعد أن تقرر تشكيل لجان بيطرية لفحص الشحنة الأخيرة من بلد المنشأ، مؤكدا أن جميع شحنات الماشية القادمة من أوروجواى والبرازيل هدية الإمارات لمصر تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية.

وزارة الزراعة تستقبل 5 آلاف رأس عجول خلال أيام من أورجواى