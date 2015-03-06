64% من القراء يتوقعون نجاح وزارة التضامن فى تنظيم موسم الحج هذا العام

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح وزارة التضامن فى تنظيم موسم حج دون أزمات هذا العام؟"، توقع غالبية القراء نجاح الوزارة فى تنظيم موسم حج ناجح هذا العام.

وتوقع 64% من القراء نجاح وزارة التضامن فى تنظيم موسم حج بدون أزمات هذا العام، بينما استبعد 33% من القراء نجاح وزارة التضامن فى تنظيم موسم حج ناجح هذا العام، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم درايتهم بموضوع الاستطلاع.

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