بالصور..جامعة المنصورة تستضيف لجنة إعداد الخطط الإستراتيجية للتعليم العالي

استضافت اليوم جامعة المنصورة بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة لجنة الخطط الإستراتيجية للتعليم العالي برئاسة الدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد والمشرف على وحدة التخطيط الإستراتيجي بوزارة التعليم العالي وبحضور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة والدكتور رمضان الطنطاوي رئيس جامعة دمياط وحضور نواب رؤساء الجامعات المصرية وبمشاركة عمداء الكليات على مستوى الجامعات المصرية.

تناولت اللجنة بحث المقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس لرؤية ورسالة التعليم العالى فى مصر 2030 وكذلك مسارات التخطيط وأهداف الخطط الإستراتيجية والمشروعات المقترحة .

وأشار الدكتور محمد القناوى ان التعليم العالى فى مصر يخطو خطوات ثابتة وأن إعداد خطط إستراتيجية جيدة وقوية للتعليم العالى يعمل على بناء أجيال قادرة على المنافسة وصناعة مستقبل مشرق فبناء الدول ينبع من التعليم ولذلك لابد أن يكون هناك جودة فعلية فى التعليم فى بناء المنشأت التعليمية والمعامل واساليب التعليم وليست الجودة فقط على الورق لكى يكون هناك خريج قوى لبناء مصر المستقبل .