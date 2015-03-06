الأحماض الدهنية "أوميجا 3" تقلل أضرار النوبات القلبية

• أوميجا 3 تقلل من خطر التعرض لأمراض القلب

735000 أمريكى يعانون من الإصابة بنوبة قلبية كل عام، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.>وكشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة حول هذا الأمر، حيث أفادت أن الجرعات العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، تقى من الضرر الذى يواجه مرضى النوبات القلبية.

وشمل البحث 374 من الناجين من النوبات القلبية الذين تلقوا العلاج القياسى، إما 4 جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية، كل يوم أو دواءً آخر وهمياً.

وأشار الباحثون، إلى أن البعض ربما لا يمكنهم الحصول على هذا المستوى من أحماض أوميجا 3 الدهنية، خلال النظام الغذائى وحده، كما لاحظوا أن 4 جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية هى ما يعادل تناول 225 جرامًا من سمك السلمون.

ووجد الباحثون، أنه بالمقارنة مع الذين تناولوا علاجاً وهمياً، فإن المرضى الذين يتناولون كبسولات أحماض أوميجا 3، كان لديهم مستويات أقل من الالتهابات، وكان 39% منهم أقل عرضة للإصابة بتدهور وظائف القلب.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة، أن أحماض أوميجا 3 الدهنية، قد تقلل من خطر التعرض لمشاكل ضربات القلب والموت من النوبات القلبية.

• أوميجا 3 لها خصائص مضادة للالتهاب

>وأضاف الباحثون، أن زيت السمك و أحماض أوميجا 3 الدهنية لها آثار مضادة للالتهابات، وكذلك تعزز فرص شفاء القلب، وهذا أمر مهم لأن العوامل المضادة للالتهابات الأخرى، بما فى ذلك المنشطات والمسكنات، قد فشلت فى إحداث تغيير بعد النوبات القلبية.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

موضوعات متعلقة:

الأطعمة المقلية ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب

الإصابة بضعف عضلة القلب يسبب احتقان الكبد والأمعاء