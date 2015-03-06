اليوم.. أمسية شعرية لـ"سيد حجاب" بمعرض إسكندرية للكتاب

يلتقى جمهور معرض إسكندرية للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد مجاهد، بمسرح عبد الوهاب ويستمر حتى 9 مارس، فى السابعة مساء اليوم الجمعة بالشاعر الكبير سيد حجاب وأمسية شعرية يقدمها الدكتور محمد زكريا عنانى.

كما ينظم المعرض مناقشة كتاب سقوط الآلهة، قراء فى الوعى الجمالى عند سيد حجاب تأليف حميدة عبد الله الحائز على جائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب لأفضل كتاب ويشارك فى الندوة سيد حجاب، حميدة عبد الله، الدكتور محمد عبد الحميد خليفة ويديرها الناقد أحمد شوقى.