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تكريم مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر عقب إحالته للتقاعد

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تكريم مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر عقب إحالته للتقاعد تكريم مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر عقب إحالته للتقاعد
نظم العاملون فى الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة أسوان، مساء أمس الخميس، حفلاً لتكريم الإعلامى صابر عبد الظاهر مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر، بمناسبة بلوغه سن التقاعد، وذلك عقب رحلة عمل ناجحة وطويلة فى مجال الإعلام.

وتقدم العاملون فى الحفل بأسمى معانى الشكر إلى الإعلامى صابر عبد الظاهر، تقديرا لجهوده وتفانيه فى عمله بالهيئة العامة للاستعلامات، والتى استمرت على مدار 34 عاما متواصلة، معربين عن سعادتهم وفرحتهم بهذه اللحظات التى اختلطت فيها مشاعر الفرحة مع دموع الود والمحبة.

يذكر أن الإعلامى صابر عبد الظاهر حاصل على ليسانس لغات وترجمة قسم إسبانى فى جامعة الأزهر عام 1978، والتحق بالعمل فى وظيفة أخصائى إعلام بديوان عام الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة فى عام 1981، ثم تولى إدارة الأنشطة الإعلامية، وحصل على كبير إعلاميين، ثم تولى منصب مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر منذ عام 2006 حتى إحالته للتقاعد فى مارس الحالى.

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