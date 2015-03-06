الأحد.. احتفالية بمناسبة "اليوم العالمى للمرأة" فى الإسكندرية

يقيم مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة (إدارة تنمية المرأة) يوم الأحد الموافق 8 مارس 2015 احتفالية بمناسبة "اليوم العالمى للمرأة" حيث تلقى الدكتور مها فوزى معاذ، مدير مركز الدراسات الديمقراطية والسلام الاجتماعى بمكتبة الإسكندرية، بإلقاء محاضرة بهذه المناسبة تحت عنوان "وضع المرأة المصرية بين الواقع والمأمول".

كما تتضمن الفعاليات تكريم لأمهات أطفال مرضى السرطان وذوى الاحتياجات الخاصة بالاشتراك مع جمعية رسالة، وذلك بقاعة كليوباترا بمقر المركز.

ويقام بقاعة أفريقيا بالمركز بازار لمنتجات الجمعيات الأهلية بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالإسكندرية وجمعية كاريتاس، عرض منتجات من مشغولات يدوية وأطعمة للاجئات السوريات اللأتى تدربن من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والسيدات المصريات اللاتى تدربن على الأشغال اليدوية بإدارة تنمية المرأة بالمركز، وذلك لتشجيع السيدات على اكتساب مهنة جديدة تساعدهم فى حياتهم وتدعم أسرهم.