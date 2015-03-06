الصندوق الاجتماعى للتنمية يُموّل مشروعات خدمية بمحافظتى الأقصر وأسوان

أعلنت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، عن 7 عقود بإجمالى تمويل 7 ملايين جنيه، مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجالات حملات النظافة البيئية وتشغيل الشباب فى المبادرات المجتمعية بالمناطق الريفية والحضرية بكل من محافظتى الأقصر وأسوان، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك من خلال البنك الدولى وبمنحة من الاتحاد الأوروبى.

وقالت سها سليمان – فى تصريحات لها - إن هذه المشروعات يتم تنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية ذات الخبرة فى هذا المجال وتحت إشراف الصندوق ومحافظتى الاقصر وأسوان، حيث تشمل 4 مشروعات لتشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية بمراكز القرنة، أرمنت، وإسنا بمحافظة الأقصر، ومركز كوم أمبو بمحافظة أسوان بإجمالى تمويل 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف تحسين الوضع الصحى والبيئى والاجتماعى بتلك المناطق من خلال إزالة المخلفات المتراكمة.

>وأضافت أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع الوعى الصحى والبيئى لنحو 10 آلاف أسرة من خلال تنفيذ 40 ندوة تثقيفية وتدريب 56 مثقفة بيئية على عمل الزيارات المنزلية، لنشر التوعية بين الأهالى بما يتيح نحو 128 ألف يومية عمل للشباب، طوال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضحت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية - أن هناك ثلاثة مشروعات أخرى لتشغيل الشباب فى المبادرات المجتمعية بالمناطق الريفية والحضرية، فى مركز كوم أمبو ونجع المحطة بمحافظة أسوان، وكذلك مركز إسنا بمحافظة الأقصر، بإجمالى تمويل 3 ملايين جنيه تتيح نحو 95 ألف يومية عمل.