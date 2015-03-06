الاتحاد الدولى لشباب الأزهر يطالب بتكثيف الدعاية لمؤتمر مصر الاقتصادى

طالب السفير الدكتور الحبيب الحبيب النوبى، رئيس الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، جميع قطاعات وهيئات وإدارات ومكاتب الاتحاد الدولى بالمحافظات وبالمكاتب الدولية بتكثيف الفعاليات والأنشطة الثقافية، للتوعية بأهمية مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ الشهر الحالى لأهميته لمصر والمنطقة.

وطالب «الحبيب» فى بيان صحفى، بإعداد مؤتمرات وندوات وورش عمل داخل محافظات الجمهورية بمصر وبداخل مكاتب الاتحاد الدولى فى 77 دولة أعضاء بالاتحاد الدولى تتناول أهمية التنمية الاقتصادية فى مصر، والتركيز على دور الشباب فى مساندتهم ودعمهم لتنفيذ برنامج الرئيس السيسى والمؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة المختلفة من أجل إنجاح المؤتمر الاقتصادى العالمى.

كما وجه "الحبيب" كذلك مسئولى الإدارات المركزية وأمناء عام المحافظات والمدن لعقد عدة ندوات ولقاءات فكرية وعلمية متنوعة مع شباب الاتحاد الدولى تتناول أسس ومجالات وأهداف التنمية الاقتصاد فى مصر، والتوعية بأهمية نجاح هذه القمة العالمية الكبرى لدعم الاقتصاد المصرى، ولما تعول عليه مصر من آمال وتطلعات تنموية كبرى يعود نفعها على المجتمع المصرى كله.