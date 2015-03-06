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مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث ضيف شرف معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

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مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث ضيف شرف معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث ضيف شرف معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب
يحل مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث ضيف شرف الدورة الحادية عشر لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، والذى يقام فى الفترة من 26 مارس إلى 7 إبريل 2015.

ويشارك فى افتتاح المعرض صاحب السمو الملكى الأمير تركى الفيصل بن عبدالعزيز؛ رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

ويأتى ضمن مشاركة المركز مجموعة من المحاضرات التى تثرى البرنامج الثقافى لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، تبدأ يوم الافتتاح الموافق 26 مارس بمحاضرة بعنوان "المجموعات المصرية النادرة فى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية"، يلقيها الدكتور يحيى محمود بن جنيد.

ويلقى الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع الخدمات والمشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية، فى نفس اليوم، محاضرة بعنوان "تكملة تاريخ الجبرتي: نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية".

ويقام يوم الجمعة الموافق 27 مارس محاضرة "ترجمات المصريين للرحلات الأجنبية إلى الجزيرة العربية" للدكتور عوض عطا البادى، يليها محاضرة "الأعلام المصريون فى النقوش العربية القديمة المكتشفة فى المملكة العربية " للدكتور سليمان الذييب.

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