حمية البحر المتوسط تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب بنسبة 47%

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون يونانيون، أن اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، يمكن أن تخفض بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 47%.

وشملت الدراسة أكثر من 2500 يونانى، تتراوح أعمارهم بين 18:89، تناولوا الوجبات الغذائية الصحية، وتم تعقبهم لمدة 10 أعوام.

• فوائد حمية البحر المتوسط

>وكشف الباحثون، أن ما يقرب من 20% من الرجال و12% من النساء، لقوا حتفهم بسبب أمراض القلب، كما وجدوا أيضاً فى معرض أبحاثهم أن الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط بشكل قوى ووثيق، كان 47 % منهم أقل عرضة لأمراض القلب بالمقارنة بأولئك الذين لم يتبعوا هذا النظام الغذائى.

ووجد الباحثون أيضاً، أن اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط يساعد على الوقاية ضد أمراض القلب الناتجة عن النشاط البدنى الزائد.

وأضاف الدكتور الباحث إيكافى جيرجيوس بولو، من الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن حمية البحر الأبيض المتوسط لها فوائد مباشرة على صحة القلب، بالإضافة إلى فوائد غير مباشرة لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم والالتهابات.

• ما هى حمية البحر المتوسط

>وقد أظهرت دراسات سابقة، أن حمية البحر الأبيض المتوسط هى التى تحتوى على نسبة مرتفعة فى الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة، والفاصوليا، والمكسرات، والأسماك، وزيت الزيتون، وتساعد بشكل فعال على فقدان الوزن، وخفض ضغط الدم ومستويات الكولسترول فى الدم، وخفض خطر الإصابة بمرض السكرى وأمراض القلب.

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