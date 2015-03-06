تعليمات للأم للتعامل مع إصابة طفلها بالتأتأة

قد يعانى بعض الأطفال من الإصابة بالتأتأة، مما يؤثر عليهم ويسبب استياء من قبل الأهل، وقد يتسبب ذلك فى زيادة حدة المرض.

توضح سهام حسن الأخصائية النفسية، أنه فى حالة إصابة الطفل بالتأتأة، يجب على الأهل اتباع بعض التعليمات، فيجب الإصغاء للطفل وفهمه وإعطاؤه فرصة للتحدث حتى يتم تعزيز ثقته بنفسه، مشيرة إلى أن هناك برامج مكثفة لتحسين نطق الطفل، وتعزيز ثقته بنفسه وجعله قادرًا على الحديث بطلاقة وتعليم قدرات الكلام والتخاطب.

>تتابع د. سهام، أنه يجب قبل علاج الطفل، أن يكون مستعدًا لتلقى العلاج نفسيًا، وأثناء الحديث يجب التركيز على ما يقول، ولمساعدته أكثر لا يجب النظر بعيداً عنه إذا لم يتمكن من إخراج بعض الكلمات من فمه، وفى الوقت نفس هلا تحدق به بشكل ملفت أو غريب، وحاول ألا تقاطعه، ولا تكمل الكلام نيابة عنه بقصد مساعدته.