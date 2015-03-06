اتحاد الصناعات يطالب بإصدار قانون الخروج الآمن من السوق

طالب محمد البهى عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، الجهات المعنية بضرورة إصدار قانون الخروج الآمن السوق بالتزامن مع قانون الاستثمار الجديد الذى اعتمدته الحكومة فى اجتماعها أول أمس وقدمته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأربعاء.

وأشار البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة إصدار قانون العمل لخلق حالة من التوازن والاستقرار بين العامل وصاحب العمل لتجنب أية مطالب فئوية كما كان يحدث فى السابق.

كما طالب بصدور قانون التأمينات وتعديله حيث تعد معدلاته مرتفعة جدًا في الوقت الحالي إذ تصل إلى 40% من راتب العامل وهو أمر مبالغ فيه، وأتصور أنه لو تم خروج هذه الحزمة التشريعية سيكون أمر جيد جدًا وسيؤدي إلى مزيد من تدفق الاستثمارات المستهدفة.

>وأشار عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات إلى أنه الحافز الضريبي لم يكن العائق الوحيد للمستثمرين فى مصر، فهناك معوقات كبيرة مثل لبيروقراطية والفساد والذى يطيل الوقت على المستثمرين لإنهاء اجراءات التراخيص وغيرها من الاجراءات التى تساعد المستثمر فى التوسع فى استثمارته، لافتا إلى أن الدول المتقدمة اقتصاديا تحترم الوقت بصورة كبيرة.