البترول: مفاوضات توريد الغاز المسال مع شركة"بى بى"فى المراحل النهائية

أكدت مصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية أن المفاوضات مع شركة بى بى البريطانية بشأن توريد 21 شحنة غاز مسال بعد فوزها فى المناقصة التى طرحتها ايجاس فى المراحل النهائية من المفاوضات.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع الى أن المفاوضات كانت تتم حول عدد من النقاط الفنية والتعاقدية للتوقيع النهائى.

وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس قد وقعت فى 19 فبراير الماضى عقد استيراد 9 شحنات من الغاز الطبيعى المسال لمدة عامين بدءاً من يونيو 2015 بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) وشركة فيتول السويسرية.