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1.2 مليون دولار قيمة العقود التصديرية لشركة "ستيا للملابس" السعودية

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1.2 مليون دولار قيمة العقود التصديرية لشركة "ستيا للملابس" السعودية 1.2 مليون دولار قيمة العقود التصديرية لشركة "ستيا للملابس" السعودية
صرح المحاسب عادل عبيد رئيس شركة ستيا إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج إن قيمة العقود التصديرية من الشركة لصالح جهات بالمملكة العربية بلغت 1,2 مليون دولار .

وكشف عادل عبيد فى تصريح لـ" اليوم السابع" إنه تم التعاقد أولا بـ 850 ألف دولار لتصدير أطقم تدفئة وتشيرتات وتم بالفعل تصدير بما قيمه 250 ألف دولار، وسيتم الإنتهاء من هذا التعاقد خلال شهرين.

وأضاف رئيس شركة ستيا بالإسكندرية إن هناك عقدا أخر بـ 400 ألف دولار أيضا للجانب السعودى عبارة عن جلاليب وتيشرتات وملايات.

إرجاء اختيار المكتب الاستشارى العالمى لتطوير شركات الغزل بعد مؤتمر مارس
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