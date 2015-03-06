المجلس التصديرى للجلود: المنتج الصينى يستحوذ على ٧٠٪ من السوق المحلية

قال أحمد شورت رئيس المجلس التصديرى لصناعة الجلود، إن المنتجات الصينية أصبحت تسيطر على 70% من منتجات الجلود فى السوق المحلية، فى مقابل ٣٠٪ للمنتجات المحلية التى تؤثر على عمل الصناعة الوطنية والمنتج المصرى.

وأضاف شورت أن صناعة الجلود شهدت فى فترة الثمانينيات وحتى بداية عام 2000 ازدهارا بالتعاون مع الشركات الأوروبية والإيطالية، حيث استطاعت الشركات تغطية السوق المحلى والأوروبى والعربى إلا أن فترة ما بعد عام 2000 تراجعت الصناعة المحلية بسبب الغزو الصينى، رغم ما تدعمه الصين لمنتجاتها والتى تصل بنود الدعم إلى ٦٤ بندا إلى مختلف منتجاتها.

وأشاد شورت فى تصريحات صحفية له بقرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوضع أسعار استرشادية للواردات من الجلود، مشيرا إلى أنها ستقلل من استيراد المنتجات رديئة الصنع وستحمى المستهلك من المنتجات التى قد تسبب الأمراض فضلا عن تشجيع الصناعة الوطنية.

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