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إسرائيل تخفف القيود على صادرات الخضراوات فى غزة

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إسرائيل تخفف القيود على صادرات الخضراوات فى غزة إسرائيل تخفف القيود على صادرات الخضراوات فى غزة
قالت اسرائيل أمس الخميس انها ستخفف القيود على صادرات الخضروات من غزة للمرة الأولى منذ سيطرت حركة المقاومة الاسلامية حماس على السلطة فى عام 2007، فى تحرك يمكن ان يساعد كل من المزارعين الفلسطينيين واليهود المتدينين الذين يحتفلون بشعيرة زراعية توراتية.

وقالت كوجات "مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية فى الاراضى الفلسطينية"، وهى الوكالة العسكرية التى تتعامل مع الشؤون المدنية فى غزة، ان المزارعين يمكنهم بدء تسويق الطماطم والباذنجان إلى اسرائيل الاسبوع المقبل والخضروات الاخرى بعد ذلك، ليبلغ حجمها نحو 1500 طن شهريا. وتقدر قيمة الطن بنحو 770 دولار.

وسوف يساعد الدخل مزارعى غزة الذين يعانون من الحاجة الشديدة إلى النقد والسكان الاخرين فى الجيب الساحلي، حيث اطاحت حماس بالقوات الموالية للرئيس الفلسطيينى المدعوم من الغرب محمود عباس فى معارك شوارع دموية منذ نحو ثمانى سنوات.

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