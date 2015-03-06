ما هو السبب وراء تأجيل حفل جورج وسوف في الأردن؟

بعد أسابيع من الترويج للحفل الفني المزمع إقامته لسلطان الطرب جورج وسوف مساء الجمعة 6 آذار الجاري في فندق "الرويال"، فوجىء جمهور الفنان بخبر تأجيل الحفل من قبل الشركة المنظمة وفندق "الرويال" حتى إشعار آخر يعلن عنه لاحقاً، تزامن مع نشر أخبار سابقة تؤكد بيع كمية كبيرة من تذاكر الحفل لمعجبي الفنان من عرب فلسطينيين والمقيمين في الأردن.

وفي اتصال "سيدتي نت" مع منظم الحفل هنري فياض للاستفسار منه عن سبب التأجيل الحقيقي، وما إذا كان الفنان جورج وسوف صاحب قرار التأجيل، أو أن السبب هو عدم بيع كامل تذاكر الحفل كما كان متوقعاً من الشركة المنظمة، نفى هنري فياض كل ما أثير من أخبار في مواقع التواصل الإجتماعي تدّعي أسباب التأجيل قائلاً: "لا يقف الفنان جورج وسوف وراء قرار تأجيله إطلاقاً بل هو أبدى لي شخصياً وللإعلام حماسه للحضور إلى الأردن، معرباً عن استعداده الفني والجسدي لإحياء الحفل لاشتياقه الكبير إلى جمهوره الأردني والعربي في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح فياض أنه لا يوجد أي خطأ في تنظيم الحفل إنما سبب التأجيل، "هو حدوث أمر طارىء وغير اعتيادي وخارج عن إرادتنا فرض علينا التأجيل"، مؤكداً أن الحفل لم يلغَ بل مازال قائماً بانتظار تحديد موعداً آخر له.

وأشار فياض إلى أن نسبة كبيرة جداً من تذاكر الحفل قد بيعت، ومن المتوقع له أن يكون حفلاً فنياً ناجحاً كبيراً كحفلات أبو وديع السابقة في الأردن التي نادراً ما يوجد فيها مقعد خال سواء في حفلات المهرجانات أو الحفلات العامة.

وكانت قد زادت التساؤلات حول أسباب تأجيل أول حفل فني لجورج وسوف الغائب فنياً عن الأردن منذ مشاركته الأخيرة عام 2011 في مهرجان "جرش" الأردني في الدورة التي عاد بها بعد إيقافه واستبداله بمهرجان "الأردن" عام 2007، حيث كان الوسوف أحد نجوم الدورة الأولى إلى جانب الفنانة إليسا، إثر تعرض الفنان الوسوف بعد مشاركته بأشهر في جرش 2011 لجلطة دماغية أوقفته فترة طويلة عن الغناء.

ويتمنى العديد من محبي الفنان الأردنيين والفلسطينيين والعرب تحديد موعد سريع للحفل حتى يحضروا أول حفلاته في الأردن إثر تماثله للشفاء وعودته في عام 2014 لمواصلة نشاطه الفني.

تأجيل الحفل الفني لجورج وسوف في الأردن حتى إشعارٍ آخر

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي