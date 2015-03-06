ماذا قال النجوم السوريون في وداع القدير عمر حجو؟

شُيّع الفنّان السوري الكبير عمر حجو إلى مثواه الأخير، حيث صلّي على جثمانه في جامع "لالا مصطفى باشا"، ليُوراى الثرى في مقبرة "باب صغير" في دمشق.

وأقيمت مراسم الدفن للفنان الراحل بحضور ابنه المخرج الليث حجو، وشريكه في المسرح الفنان دريد لحّام، وعباس النوري، وسليم صبري، والمثنى صبح، ومحمد خير الجراح، وطاهر مامللي، وزهير رمضان، وزهير قنوع، وعبد الهادي الصباغ..

وفي رحيله كتب الفنان السوري جهاد عبدو عبر حسابه الخاص على "فيس بوك": "الوداعات لا تشبه بعضها، فعندما تكون بعيداً عن وطنك فإنك لا تودع عزيزً رحل، بل جزءاً من ذاتك، وداعآ أيها الرجل النبيل.. والفنان الحقيقي، عزائي لذويك وأحبتك".

فيما قال الفنان السوري جمال سليمان: "عمر حجو لم يكن مجرد فنان كبير فقط، كان صاحب فضل كبير في مراحل تأسيس نقابة الفنانين، كان رجلاً محبّاً متفانياً في خدمة زملائه، لم تسمح الظروف لأمثال الأستاذ عمر أن يستمروا في تحقيق ما حلموا من أجل النقابة والفنان السوري، وداعاً يا أستاذنا الكبير، وداعاً لقلبك الملئ بالحب، وداعاً لموهبتك التي أمتعتنا سنين طويلة بإبداع لن ننساه، وعزاءنا لعائلتك الكريمة التي تعيش اليوم حزن فقدانك".

الفنان السوري ماهر صليبي كتب أيضاً عزاءً في رحيل عمر حجو: "أيها الفنان الكبير.. أيها الأب العظيم، أيها الدمعة الصادقة وداعاً... وستبقى في الذاكرة".

الفنانة السورية سوسن أرشيد كتبت: "ستبقى في الذاكرة ياكبيرنا وأستاذنا الفنان الجميل عمر حجو ...ستبقى في الذاكرة بماقدمته من أدوار وماقدمته من محبة..كنت قدوة في الأخلاق والطيبة والالتزام ...السلام لروحك والصبر كل الصبر لأولادك وأهلك ومحبينك ...الرحمة لك ولاولادك طول البقاء".

فيما قال الناقد الدرامي ماهر منصور: "لو قدر لنا أن نجمع ملامح الشخصيات التي قدمها ‫عمر حجو‬ في الدراما التلفزيونية، لحصلنا في النهاية على الملامح الكاملة لأبناء الوطن البسطاء، أولئك الذين تُبنى على أكتافهم الأوطان زمن السلم، ويُتركون زمن الحرب في الصف المتقدم من المعركة ليكونوا شهداء".

وكان عمر حجو قد فارق الحياة صباح الأربعاء 4 آذار/ مارس 2015، عن عمرٍ ناهز الـ 84 عاماً.

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