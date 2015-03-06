بسام فتوح يغازل هيفاء وهبي وسارة الهاني لن تكون الوجه الدعائي لأعماله

بعد إنتشار صور خبير التجميل بسام فتوح مع الفنانة سارة الهاني التي بدت فيها أقرب إلى هيفاء منها إلى سارة الهاني نفسها، نفى مصدر مقرّب من خبير التجميل بسام فتّوح، نيته التّعامل مع الهاني لكي تكون الوجه الدعائي لأعماله في عالم المكياج.

وأوضح المصدر أن الصور التي نشرتها سارة على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" كانت خلال عيد ميلاده، وهذا لا يعني أنها ستكون الوجه الدعائي له، بل كل ما في الأمر، هو أنها كانت مدعوة إلى الحفل كسواها من المدعوين، مشيراً إلى أن خبيرة التجميل نجاة هي التي وضعت لها الماكياج وليس بسّام.

كما أكد المصدر نفسه أن بسام لا يفكر حالياً بالتعامل مع أي من الفنانات كوجه دعائي، نافياً وجود خلافات بينه وبين هيفاء وأن عدم تعاملهما في الفترة الحالية، يعود إلى تواجد هيفاء خارج لبنان، وما يؤكد صحة هذا الكلام، هو أن بسام نشر بمناسبة "عيد الحب" على حسابه

في "إنستغرام" صورة تجمعه بهيفاء وأرفقها بتعليق:"Unconditinal love"، كما نشر في 20 ديمسبر/ كانون الثاني 2014 صورة أخرى لهما، وعلق عليها:"ستظلين دائماً وجه السعد"، مشيراً إلى أن التعاون الأخير بين بسام وهيفاء، كان من خلال كليب "إزاي أساك" الذي صورته في أبو ظبي والذي اعتمدت فيه لوك "القطة".

بالصور: سارة الهاني بأنامل بسام فتوح نسخة طبق الأصل عن هيفا وهبي

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