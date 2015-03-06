كنزة مرسلي تستعد لتصوير "قصة حب" مع سامو زين

تستعد مشتركة "ستار أكاديمي" الموسم العاشر كنزة مرسلي لتصوير فيديو كليب أغنية الديو "قصة حب" التي جمعتها بالفنان سامو زين.

بدوره، عبّر سامو زين عن سعادته لتصوير الأغنية وكتب تغريدة عبر "تويتر" جاء فيها: "حبايبي أيام قليلة ويتم تصوير الكليب أنا والسندريلا كنزة ... لا تستعجلو كولو في وقتو إن شاء الله أنا متحمس أكثر منكم".

يشار إلى أن كنزة شاركت في مسابقة "الشورتي أورد العالمية" مع بعض نجوم "ستار أكاديمي"، مثل الفنان الفلسطيني ليث أبو جودة، الفنانة ابتسام تسكت، حيث وصلت كنزة إلى نهائيات في المسابقة.

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