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مصلحة الأحوال المدنية الليبية تستنكر مقتل أحد ضباطها بالعاصمة طرابلس

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مصلحة الأحوال المدنية الليبية تستنكر مقتل أحد ضباطها بالعاصمة طرابلس مصلحة الأحوال المدنية الليبية تستنكر مقتل أحد ضباطها بالعاصمة طرابلس
استنكرت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية الليبية مقتل أحد الضباط العاملين بالمصلحة الرائد رمزى عبد الحفيظ الزيتونى والذى طالته أيادى الغدر والخيانة حيث وجد مقتولاً مساء أمس بالعاصمة طرابلس فى سيارته على الطريق العام فى حادثة غدر غامضة.

وذكرت المصلحة فى بيان لها أمس، أن ما حدث يريد إضعاف هيبة الدولة وإعاقة عمل إدارة المصلحة.

وأشار البيان إلى أن مصلحة الأحـوال المدنية جهة اعتبارية تمثل سيادة الدولة الليبية ولا يمكن الضغط عليها بأى شكل من الأشكال سواء بإشراكها فى الصراعات السياسية، وهى بعيدة عن ذلك أو محاولة الضغط عليها بالاغتيالات والترهيب.
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