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أطراف الصراع فى جنوب السودان تفشل فى الوفاء بمهلة لاتفاق سلام

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أطراف الصراع فى جنوب السودان تفشل فى الوفاء بمهلة لاتفاق سلام أطراف الصراع فى جنوب السودان تفشل فى الوفاء بمهلة لاتفاق سلام
فشلت الاطراف المتصارعة فى جنوب السودان فى الوفاء بمهلة إنتهت أمس الخميس للتوصل إلى اتفاق سلام شامل وسوف يواصلون المحادثات صباح اليوم الجمعة.

ودعا بيان صادر من الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" التى تتوسط فى محادثات السلام، الرئيس سالفا كير وزعيم المتمردين ريك ماشار إلى "استغلال الوقت الضئيل المتبقى" لتحقيق تقدم فى قضايا مثل تقاسم السلطة.

وقال المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة ان بان كى مون دعا الزعماء فى جنوب السودان اليوم الخميس إلى التوصل إلى حل سياسى بسرعة. وكير وماشار مهددان الان بفرض عقوبات عليهما حيث اقر مجلس الأمن بالإجماع اقامة نظام لفرض عقوبات على من يعرقلون السلام فى بلادهم.

وأودى الصراع بحياة عشرات الالاف من الناس.
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