دراسة أمريكية: ممارسة الرياضة تُعزز قوة الذاكرة وحجم المخ

• فوائد ممارسة الرياضة بانتظام

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة خاصة بفوائد الرياضة، حيث أفادت أن ممارسة الرياضة بانتظام تعزز من حجم المخ وتقلل من تسارع الإصابة بشيخوخة الدماغ وفقدان الذاكرة.

• أضرار عدم ممارسة الرياضة على المخ

وأظهرت الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الأمريكى الطبى “Health Day News”، وفقاً لتحليل بيانات أكثر من 1200 مشارك تم تتبعهم لأكثر من 20 عاماً، أن الذين يعانون من انخفاض مستويات اللياقة البدنية فى منتصف العمر كان حجم الدماغ لديهم أصغر فى سن 60 عاماً، وهو علامة على تسارع شيخوخة الدماغ.

وأوضح الباحثون، أن الكثير من البشر سوف يفاجأون عندما يعلموا أن مستويات لياقتهم البدنية فى منتصف العمر، قد تؤثر على صحة الدماغ لاحقاً.

• عواقب السلوكيات الخاطئة

وقالت مؤلفة الدراسة نيكول سبارتانو، وهى زميلة ما بعد الدكتوراه فى كلية الطب بجامعة بوسطن، "أننا لم نفاجأ بهذه النتائج لأن هناك أدلة متزايدة على أن العديد من السلوكيات وعوامل الخطر فى منتصف العمر، قد تكون له عواقب على صحة الدماغ فى وقت لاحق".

• مؤشرات انخفاض مستويات اللياقة البدنية

>وأوضح الباحثون، أن ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم أثناء ممارسة الرياضة، مؤشرات على انخفاض مستويات اللياقة البدنية العامة، ويمكنها أيضاً أن تتسبب فى تلف الأوعية الدموية الصغيرة فى الدماغ.

وأضاف الباحثون، أن القيام ببعض التمارين الرياضية مثل نصف ساعة من المشى كل يوم، هى من الأمور المفيدة للصحة، وخاصة لصحة الدماغ والقلب.

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