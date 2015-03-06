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سعد سمير يحطم باب منزل عبد الظاهر ليتأكد من ' عدم وفاته '

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سعد سمير يحطم باب منزل عبد الظاهر ليتأكد من ' عدم وفاته ' سعد سمير يحطم باب منزل عبد الظاهر ليتأكد من ' عدم وفاته '

بعد انتشار خبر خاطئ عن "وفاة أحمد عبد الظاهر" مهاجم الأهلي، تأكد مدافع القلعة الحمراء سعد سمير من سلامة زميله.

في أحد برامج قناة النيل للرياضة، قرأت المذيعة خبر وفاة "أحمد عبد الظاهر" لاعب الأهلي.

كانت المذيعة تقصد أحمد حاتم لاعب الكرة الطائرة بالنادي الأحمر، والذي توفي من يومين، لكنها قالت اسم أحمد عبد الظاهر بالخطأ سهوا.

حدثت حالة ذعر بين لاعبي الاهلي، وحاولوا الاطمئنان عليه، دون أن يرد على هاتفه بحسب ما حكاه لـFilGoal.com سعد سمير القائد الخامس في الفريق الأحمر.

وقال سعد: "ذهبت إلى منزله، وحطمت بابه (ليس فعليا) لأطمئن عليه، وفي النهاية فتح لي الباب".

وأتم "كان نائما ولهذا أغلق هاتفه، لكننا الحمد لله تأكدنا من سلامته".

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