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إطلاق جمعية للصداقة المصرية الكورية لزيادة التعاون بين البلدين

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إطلاق جمعية للصداقة المصرية الكورية لزيادة التعاون بين البلدين إطلاق جمعية للصداقة المصرية الكورية لزيادة التعاون بين البلدين
أعلن رجل الأعمال محمد صلاح زكى شركة ثمار جروب، تأسيس جمعية الصداقة المصرية الكورية الجنوبية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات الصناعية، والتكنولوجية، والسياحية، والزراعية، والتجارية.

وقال صلاح زكى فى بيان صادر عنه اليوم، أن فكرة إنشاء الجمعية جاءت بعد عقد عدة لقاءات خلال الفترة الماضية مع عدد من المستثمرين ورجال الاعمال ورجال الاقتصاد والمال فى كوريا الجنوبية، وذلك لخدمة الاقتصاد المصرى وزيادة حجم الاستثمارات الكورية الجنوبية فى ، وجذب المستثمرين الكوريين للاستفادة من الفرص المتاحة والمزايا النسبية لموقع مصر ومواردها والمناخ الذى توفره مصر لزيادة فرص الاستثمار فى كافة المجالات الاقتصادية.

جاء إعلان المجلس خلال الحفل الذى حضره سو كانج رئيس شركة سول جى تى الكورية الجنوبية، وهى بوم لى وزير الطاقة والتجارة والصناعة الأسبق والعضو المنتدب لمجموعة L.G، إلى جانب جوزيف شان مدير شركة GS Global.

وأكد صلاح زكى أن إنشاء هذه الجمعية سيعزز ويخدم الجانب المصرى الواعد، خاصة بعد إعلان مصر إطلاقها عدة مشروعات وفرص استثمارية كبيرة من خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شرم الشيخ خلال عدة أيام، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة حضور عدد كبير من رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين، وعلى رأسهم أعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة وممثلى الجانب الكورى الجنوبى لمصر وذلك لتفعيل نقل التكنولوجيا الكورية فى مجالاتها المتنوعة.

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مصر 365

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